Эрдоган объявил о запрете Uber в Турции

CA-NEWS (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сервис Uber больше не будет работать в стране. Об этом сообщает Daily Sabah.

Турецкий президент объявил, что для Uber в Турции «бизнес окончен».

«У нас есть собственная система такси... Мы самим будем решать [судьбу Uber]», — сказал Эрдоган.

Он добавил, что власти не позволят сервису «разрушить» бизнес турецких таксистов. Подчеркивается, что турецкие таксисты выступали против Uber, обвиняя его в нечестной конкуренции и незаконных способах ведения бизнеса.

Газета добавляет, что Uber уже запрещен в таких странах, как Болгария, Дания и Венгрия. В то же время деятельность сервиса ограничена во Франции, Италии, Германии, Японии и Тайване.