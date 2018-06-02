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  2 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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На автодороге Душанбе-Худжанд обрушился участок дороги

CA-NEWS (TJ) - На автодороге Душанбе-Худжанд-Чанак, соединяющей юг с севером Таджикистана, обрушилась часть дороги. В настоящее время проводятся восстановительные работы, передает avesta.tj.

Как сообщил «Авеста» пресс-секретарь компании Инновейтив Роуд Солюшнз (IRS) Далери Абдулло, обслуживающей указанную автомагистраль, обрушение дороги произошло сегодня ночью.

«Обрушилась часть дороги, протяженностью 35 метров на 138 километре автодороги Душанбе-Худжан-Чанак на территории кишлака Хушекат Айнинского района», – рассказал Далери Абдулло.

По его словам, на место происшествия была переброшена дорожная техника компании IRS, которая, в первую очередь открыла временную дорогу для движения автотранспорта в обход разрушенного участка.

«В настоящее время проводятся работы по восстановлению обрушившегося участка дороги. Движение автомобилей осуществляется через временную дорогу, возведенную в обход поврежденного участка дороги», – подчеркнул пресс-секретарь.

Он добавил, что в настоящее время специалистами компании IRS выясняются причины обрушения данного участка дороги.

«К счастью обошлось без человеческих и технических жертв», – резюмировал Далери Абдулло.

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