В Ташкенте таможенники изъяли почти 15 кг героина

CA-NEWS (UZ) - Сотрудники Государственного таможенного комитета и Службы государственной безопасности Узбекистана в четверг изъяли 14,9 кг героина на железнодорожном пограничном посту «Бекабад» в Ташкентской области, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ГТК.

Запрещенное вещество было обнаружено при проверке грузового поезда, следующего транзитом из Таджикистана. Героин, расфасованный в полиэтиленовые пакеты, был спрятан в металлических коробках в нижней части одного из вагонов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 246 Уголовного кодекса (контрабанда ядерного, химического, биологического и других видов оружия массового уничтожения, материалов и оборудования, радиоактивных материалов, которые заведомо могут быть использованы при его создании, а равно наркотических средств или психотропных веществ, в крупных размерах).

28 мая в Иштыханском районе Самаркандской области во время проведения мероприятия «Черный мак» у гражданина С. А. было изъято 52,1 кг опийного мака, а во дворе его дома обнаружено 375 кустов наркотического растения, сообщила пресс-служба МВД.