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  2 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Худжанде вновь заработал городской пляж

CA-NEWS (TJ) - В городе Худжанде, административном центре Согдийской области после 20 лет простаивания заработал местный городской пляж.

Как сообщила «Авесте» начальник пресс-центра Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне РТ Умеда Юсуфи, реконструированный и восстановленный городской пляж на правобережье реки Сирдарьи заработал накануне, 1 июня в Международный день защиты детей.

На церемонии открытия пляжа принял участие председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода. Он в сопровождении главы города Худжанда и других ответственных лиц ознакомился с условиями, созданными для отдыхающих на пляже.

Главой области, были даны поручения Управлению КЧС по активизации агитационных работ по предупреждению несчастных случаев на водоемах, проведению профилактическо-информационных встреч среди населения, регулярного оповещения через СМИ области о соблюдения правил безопасности на водоёмах.

Начальник Управления Комитета по Согдийской области полковник Б.Додиён проинформировал, что Управления КЧС обеспечено современным оборудованием быстрого реагирования, такими как, моторные и резиновые лодки, гидроциклы, патрульный катер, специальная автомашина спасения, аварийно-спасательное, водолазное снаряжение.

В целях обеспечения безопасности граждан на пляже ежедневно службу несут 10 профессиональных спасателей.

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