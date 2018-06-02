РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Бизнесмен Бахыт Ибрагим экстрадирован из Германии в Казахстан

CA-NEWS (KZ) - Казахстанский бизнесмен Бахыт Ибрагим экстрадирован из Германии в Казахстан. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РК.

«Сотрудниками Генеральной прокуратуры совместно с Антикоррупционной службой для привлечения к уголовной ответственности из Германии экстрадирован директор ТОО „Лидер Нефтепродукт KZ“ Ибрагим Бахыт. Задержанный подозревается в хищении путем мошенничества в группе лиц по предварительному сговору денежных средств АО „Bank RBK“ в особо крупном размере. Общая сумма похищенных в период с 2013 по 2016 годы средств составляет 50 млрд тенге и 83 млн долларов США», — указывается в сообщении ведомства.

После совершения преступления подозреваемому удалось скрыться от органов уголовного преследования, в связи с чем, он был объявлен в международный розыск.

В настоящее время Бахыт Ибрагим водворен в следственный изолятор Астаны.

print
  • На площади Улан-Батора открылся мини-зоопарк по случаю дня защиты детей
  • Шавкат Мирзиёев поручил издать книгу о вкладе Узбекистана в победу над фашизмом
  • В Узбекистане предложили убрать графу «национальность» из паспортов граждан
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×