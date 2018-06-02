Бизнесмен Бахыт Ибрагим экстрадирован из Германии в Казахстан

CA-NEWS (KZ) - Казахстанский бизнесмен Бахыт Ибрагим экстрадирован из Германии в Казахстан. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РК.

«Сотрудниками Генеральной прокуратуры совместно с Антикоррупционной службой для привлечения к уголовной ответственности из Германии экстрадирован директор ТОО „Лидер Нефтепродукт KZ“ Ибрагим Бахыт. Задержанный подозревается в хищении путем мошенничества в группе лиц по предварительному сговору денежных средств АО „Bank RBK“ в особо крупном размере. Общая сумма похищенных в период с 2013 по 2016 годы средств составляет 50 млрд тенге и 83 млн долларов США», — указывается в сообщении ведомства.

После совершения преступления подозреваемому удалось скрыться от органов уголовного преследования, в связи с чем, он был объявлен в международный розыск.

В настоящее время Бахыт Ибрагим водворен в следственный изолятор Астаны.