Дело об изнасиловании мальчика в ЮКО прокомментировал Нурсултан Назарбаев

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прокомментировал ситуацию с 7-летним мальчиком из Южно-Казахстанской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Я могу публично сказать. Позавчера на совете безопасности говорил. С мальчиком в Южном Казахстане событие случилось. Старшеклассники изнасиловали мальчика. И какая волокита началась вокруг этого! И не могли никак никого найти, доказать. Знаете, почему? Потому что везде в цепочке сидели родственники: полиция, вышестоящие органы, ещё выше тоже родственники. Все делали, чтобы замять это дело», - сказал глава государства на расширенном заседании политического совета партии «Нур Отан».

Напомним, в начале марта в СМИ появилась информация о том, что первоклассника школы №73 в селе Абай Сарыагашского района ЮКО неоднократно избивали и насиловали двое старшеклассников школы №74. Департамент внутренних дел ЮКО возбудил уголовное дело по статье 121 части 4 УК РК. После этого в Шымкент прилетела Уполномоченный по правам ребёнка в Казахстане Загипа Балиева, чтобы лично встретиться с мальчиком из села Абай и сопроводить его в Астану для проведения комплексной экспертизы.

Позже стало известно о том, что мама мальчика забрала сына из центра республиканской ассоциации «Асыл бала» в Астане.