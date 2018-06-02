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  2 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Таджикистана встретился с главами правительств и руководителями делегаций стран-участниц СНГ

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился с главами правительств и руководителями делегаций стран-участниц СНГ, прибывших в Душанбе для участия в заседании Совета глав правительств стран-участниц СНГ.

Выступая перед участниками встречи, Эмомали Рахмон отметил, что Таджикистан, как в рамках участия в делах СНГ, так и своего нынешнего председательства, проводит конструктивно-созидательную линию по дальнейшему укреплению многостороннего сотрудничества между всеми государствами-участниками Содружества.

Напомни, в столице Таджикистана — городе Душанбе 1 июня начало свою работу заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СГП) под председательством премьер-министра Республики Таджикистан Кохира Расулзода.

В проекте повестки дня встречи 14 вопросов, направленных на расширение и углубление взаимодействия в экономической, гуманитарной сферах и других направлениях сотрудничества. Традиционно заседание будет проходить в двух форматах. В узком составе главы делегаций обменяются мнениями по актуальным вопросам сотрудничества в экономической сфере, обсудят ход переговоров по проекту Соглашения о свободной торговле услугами. На заседании в широком составе планируется подписать такие значимые документы, как Концепция сотрудничества в области инновационного развития энергетики и разработки передовых энергетических технологий и План первоочередных мероприятий по ее реализации, Соглашение о формировании и развитии рынка интеллектуальной собственности государств-участников СНГ.

Будет принят Комплекс совместных действий по профилактике и борьбе с бешенством на период до 2025 года. Также на заседании Совета глав правительств будет принят ряд решений финансового и кадрового характера.

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