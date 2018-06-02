Муфтий Таджикистана назвал бокс и бои без правил «харамом»

CA-NEWS (TJ) - Глава Совета улемов Таджикистана Саидмукаррам Абдулкодирзода назвал бои без правил и бокс «харамом» (в шариате – «запретным»).

Как сообщает радио «Озоди», 1 июня во время пятничной проповеди в центральной мечети в Душанбе на вопрос одного из прихожан Абдулкодирзода сказал, что «бокс и бои без правил с религиозной точки зрения считаются харамом, так как могут нанести ущерб здоровью, сделать человека инвалидом». «Все виды игр и поединков за деньги являются харамом», – добавил муфтий.

По его словам, таджикская молодежь должна заниматься «нормальными» видами спорта, например, борьбой, чтобы развиваться физически и духовно. «Вот в таких видах спорта нужны достижения нашей молодежи, чтобы они с гордостью поднимали флаг страны, повышали имидж нации и государства», – отметил Абдулкодирзода.

Представляющая Таджикистан в смешанных единоборствах (ММА) Зухро Холова заявила, что не считает какой-либо вид спорта харамом.

Фетвы и заявления Совета улемов в последние годы часто становятся предметом споров. Так, недавно в преддверии месяца Рамадан, совет вынес фетву, разрешающую рабочим стройки Рогунской ГЭС не держать пост ураза. Многие пользователи соцсетей были удивлены этому, отметив, что впервые слышат такую трактовку правил поста.