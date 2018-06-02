В Душанбе состоялось очередное заседание Совета глав правительств СНГ

CA-NEWS (TJ) - 1 июня в Душанбе состоялось очередное заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, сообщила пресс-служба Исполнительного комитета СНГ



Заседание провел председатель Совета глав правительств СНГ премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода. В повестку дня был включен обширный круг актуальных вопросов экономического взаимодействия стран Содружества.

На заседании подписаны соглашения о формировании и развитии рынка интеллектуальной собственности, о сотрудничестве в области обращения с отходами электронного и электротехнического оборудования, о распространении документов по межгосударственной стандартизации, а также Протокол о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года.

Главы правительств утвердили Концепцию сотрудничества в области инновационного развития энергетики и разработки передовых энергетических технологий и План первоочередных мероприятий по ее реализации.

Принято решение о внесении изменений в Положение о Секретариате Совета министров обороны государств СНГ.Совет глав правительств назначил на должность первого заместителя Председателя Исполнительного комитета СНГ Виктора Гуминского (Республика Беларусь). На должности заместителей Председателя Исполнительного комитета назначены Агыбай Смагулов (Республика Казахстан) и Сергей Иванов (Российская Федерация).

Председателем Межгосударственного статистического комитета Содружества Независимых Государств сроком на три года утвержден Владимир Соколин (Российская Федерация).

Следующее заседание СГП СНГ намечено провести осенью 2018 года в Республике Казахстан.