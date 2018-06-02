Трамп встретится с Ким Чен Ыном 12 июня

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп после переговоров с делегацией из КНДР, которую возглавлял заведующий отделом единого фронта Трудовой партии Ким Ён Чхоль, подтвердил готовность встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня «для запуска процесса, а не подписания документов». Об этом сообщает ABC.

Встреча главы Белого дома с посланниками из КНДР длилась около двух часов. Ким Чен Ын передал Трампу письмо, которое тот назвал «интересным», но детали раскрывать не стал. При этом президент США отметил, что, по его мнению, власти КНДР хотят провести денуклеаризацию Корейского полуострова.

Трамп подчеркнул, что на встрече в Сингапуре он пока не планирует подписывать с КНДР какие-либо документы.

EADaily ранее сообщало, что делегация КНДР, проводившая 30 и 31 мая переговоры в Нью-Йорке, отправилась в Вашингтон. Делегаты планировали передать президенту США личное послание лидера КНДР Ким Чен Ына. Глава делегации КНДР — заведующий отделом единого фронта Трудовой партии Ким Ён Чхоль провел переговоры с госскретарем США Майком Помпео.

Напомним, встреча Трампа и Ким Чен Ына готовится уже несколько месяцев. На прошлой неделе президент США заявил, что отменил её из-за враждебных заявлений Пхеньяна, но потом неожиданно передумал и переговоры вновь планируются на 12 июня в Сингапуре.