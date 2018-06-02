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  2 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Шымкент стал третьим мегаполисом в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - Город Шымкент стал третьим мегаполисом в Казахстане. Об этом сообщили аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев и аким Шымкента Нурлан Сауранбаев в совместном обращении к жителям города.

«Поздравляем вас с этим знаменательным событием! В своем недавнем выступлении Президент страны Нурсултан Абишевич Назарбаев отметил, что Казахстан начал реализацию стратегии развития агломерации. Если у нас раньше был только один город с миллионным населением — Алматы, то теперь три мегаполиса — Алматы, Астана и Шымкент. Город-миллионник — это всегда новые идеи, проекты, перспективы, большие инвестиции, что придает новый импульс развитию города. Шымкент шел к этому на протяжении веков», — указывается в обращении акимов.

«Выступая на юбилейном Форуме международной стипендии „Болашак“ в Астане, Глава государства подчеркнул, что будущее за городами-миллионниками, такие города должны стать удобными, безопасными, с модернизированными системами ЖКХ и высокой культурой. Шымкент станет таким городом, потому что здесь живут открытые, доброжелательные, а главное, трудолюбивые люди. И мы верим, что вместе мы сможем сделать Шымкент городом, которым видит наш Президент — умным, зеленым и безопасным. Городом, в котором новые идеи легко комбинируются с традициями, где уважают историю, но в то же время стремятся к высоким технологиям», — указывается в информации.

В заключении Жансеит Туймебаев и Нурлан Сауранбаев поздравили всех шымкентцев «с этим историческим моментом».

Напомним, что на январь текущего года численность населения города достигла более 9951 тыс. человек.

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