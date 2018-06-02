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  2 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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СБ ООН не принял предложенный США проект резолюции по Израилю

CA-NEWS (CA) - США в ответ на инициативу Кувейта предложили свой проект резолюции с осуждением обстрелов Израиля, однако документ не был принят, так как не набрал необходимое число голосов, передает Интерфакс.

"Результаты голосования следующие: один голос - "за", три - "против", 11 воздержались. Проект не принимается, поскольку за него не было подано требуемого числа голосов", - сообщил председатель Совбеза в июне, постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"За" проект документа проголосовали только Соединенные Штаты, "против" высказались Россия, Кувейт и Боливия.

Перед голосованием по двум проектам постпред США при ООН Никки Хейли взяла слово и призвала членов Совета "проголосовать против резолюции Кувейта (о защите палестинцев - ИФ) и признать обеспокоенность по поводу ХАМАСа, проголосовав за резолюцию США".

Она отметила, что в американском проекте "содержатся многие характеристики, которых не хватает в резолюции Кувейта, осуждается неизбирательный пуск ракет ХАМАСом по израильским гражданским общинам, использование ресурсов ХАМАСа на строительство военной инфраструктуры", когда как, по ее словам, в кувейтской резолюции наблюдается "грубое однобоко видение того, что произошло в Газе в последние недели".

Ранее в пятницу США наложили вето на проект Кувейта, осуждавший Израиль за убийство палестинцев в секторе Газа.

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