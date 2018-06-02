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  3 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане ледовый дворец «Хумо Арена» построят к декабрю

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане ледовый дворец «Хумо Арена» планируется сдать в эксплуатацию в преддверии Нового года. Со строительством многофункционального спортивного комплекса ознакомился в1 июня Шавкат Мирзиёев, сообщила пресс-служба президента.

Арена будет работать в трех режимах — ледовом, спортивном и концертном. Здесь будут созданы условия для занятия хоккеем, фигурным катанием, шорт-треком, кёрлингом. Во дворце также будут проводиться соревнования по баскетболу, волейболу, футзалу, курашу, боксу, фехтованию, таэквондо и другим видам спорта.

Президент поручил сформировать на базе комплекса спортивные команды и наладить выпуск спортивной одежды и инвентаря.

Строительство дворца общей площадью 87 тыс. кв.м началось в феврале прошлого года. Дворец будет располагаться на пересечении улиц Афросиёб и Бешёгоч. На территории комплекса также будут размещены спортивный музей, крытая детская площадка, тренажерные залы, фитнес-центр, пункты общественного питания и другие объекты. Помимо этого, рядом с дворцом намечено построить многоуровневую автостоянку.

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