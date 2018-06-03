РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
90-летнюю этническую казашку задержали в Китае

CA-NEWS (KZ) - В Китае за нарушение миграционного законодательства и незаконное пребывание на территории КНР задержали 90-летнюю этническую казашку. В настоящее время женщина уже вернулась в Казахстан, сообщил руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков.

"2 июня 2018 года благодаря договоренностям между Посольством Казахстана в Китае и Министерством общественной безопасности Китая в Казахстан была возвращена 90-летняя этническая казашка, уроженка Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики", - сообщил Жайнаков в Facebook.

По словам Жайнакова, 29 мая 2018 года пожилая женщина и ее сын были задержаны в Пекине за нарушение миграционного законодательства и незаконное пребывание на территории КНР. Как выяснилось, 90-летняя Райхан и ее близкие прибыли в Китай в марте 2017 года и, превысив установленный визой срок (30 дней), более одного года находились на территории страны.

"Сотрудники Посольства Казахстана немедленно связались с правоохранительными органами Китая. В результате выяснения обстоятельств задержания казахстанских граждан стало известно, что задержанные имели двойное гражданство - Казахстана и Китая. При содействии китайской стороны и Посольства Казахстана задержанным в срочном порядке была оформлена утрата гражданства Китая и депортация в Казахстан без уплаты штрафа и водворения в изолятор временного содержания", - отметил Жайнаков.

print
  • Президент Таджикистана встретился с главами правительств и руководителями делегаций стран-участниц СНГ
  • Узбекистан и Казахстан рассмотрели вопросы демаркации госграницы
  • Шымкент стал третьим мегаполисом в Казахстане
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×