Всемирный День велосипеда 3 июня 2018 года будет отмечаться впервые

CA-NEWS (TM) - Сегодня, 3 июня, впервые отмечается Всемирный день велосипеда. Праздник был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в апреле 2018 года. С инициативой о его проведении выступил Туркменистан.

Утвердив День велосипеда, ООН призывает государства-члены обратить внимание на него не только как на средство передвижения и улучшения физического здоровья, но формирования культуры езды на нем.

Речь идет об организации безопасности велосипедного движения как для самого спортсмена или любителя, так и для пешеходов. Страны должны включать велосипедную тематику в международные, региональные, национальные программы в сфере развития.

Популяризация велосипедов в мире идет давно. В странах выделяют велосипедные дорожки, организовывают охраняемые велостоянки, формируют систему проката велосипедов. Такие и другие меры способствуют разгрузке мегаполисов и улучшению экологической обстановки.

Страны-члены ООН планируют провести 3 июня 2018 года на главных площадках велопробеги, флэшмобы и мастер-классы.