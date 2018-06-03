Новый премьер Испании принял присягу, но попросил убрать Библию и крест

CA-NEWS (CA) - В Испании появился новый премьер-министр. Им стал социалист и убежденный атеист Педро Санчес, принявший присягу 1 июня.

Санчес стал первым атеистом в истории Испании, занявшим пост премьер-министра. Принимая присягу, он попросил, чтобы на этой церемонии не было традиционных в таких случаях креста и Библии, передает Би-би-си.

В ходе короткой церемонии присяги в королевской резиденции в Мадриде Педро Санчес пообещал исполнять свои обязанности, руководствуясь совестью и честью, оставаться лояльным королю и защищать конституцию страны как ее основополагающий закон.

Санчес намерен руководить правительством по меньшей мере два года, оставшиеся до следующих парламентских выборов.

46-летний лидер социалистов получил поддержку шести других испанских партий и занял место Мариано Рахоя, ушедшего с премьерского поста после коррупционного скандала.

Партия Санчеса имеет лишь четверть мест в парламенте, и ее лидеру предстоит непростая задача формирования нового кабинета министров, который, как ожидают, будет объявлен на следующей неделе.

Санчес стал инициатором смещения со своего поста предыдущего премьера Рахоя. Именно он добился в парламенте страны голосования, вынесшего вотум недоверия Мариано Рахою.

Причиной стал громкий скандал вокруг секретного избирательного фонда Народной партии, которым она пользовалась с 1999 по 2005 год.

Рахой стал первым с современной истории Испании премьером, которому парламент вынес вотум недоверия.