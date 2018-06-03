Минздрав Казахстана опубликовал обращение по поводу менингита

CA-NEWS (KZ) - Главный санитарный врач РК призвал казахстанцев не полагаться на информацию, распространяемые в социальных сетях.

Главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин записал видеообращение по поводу менингита. «Министерство здравоохранения Республики Казахстан призывает граждан не полагаться на недостоверные сведения, получаемые из социальных сетей», — подчеркивается в сообщении под видеообращением на странице Комитета охраны общественного здоровья Минздрава РК в Facebook.

Жандарбек Бекшин сообщил, что сейчас по WhatsApp рассылается аудиозапись, на которой женщина призывает всех родителей, чьи дети посещают дошкольные учреждения, проводить лечение антибиотиками против менингита.

По заявлению санврача, Министерство здравоохранения РК не подтверждает данную информацию.

Как рассказал Жандарбек Бекшин, ежегодно в Казахстане регистрируют от 62 до 424 случаев менингита, с летальным исходом до 21 случая. Как правило, все случаи заболевания со смертельным исходом являются следствием позднего обращения за медицинской помощью, подчеркнул санврач.

- Рекомендуем ношение одноразовых масок в закрытых помещениях, автобусах, вагонах метро и других местах скопления людей. Ношение масок на улице нецелесообразно. Часто проветривать спальные помещения, проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. При появлении симптомов простуды - кашель, чихание, боль в горле, головная боль, повышение температуры, появление сыпи - немедленно обращаться к врачу. Избегать переохлаждения, голодания, недосыпания и стрессов, — перечислил Бекшин рекомендации профилактики болезни.