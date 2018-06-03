В Кыргызстане погибла в ДТП «Миссис мира» Сания Шакирова

CA-NEWS (CA) - В страшной автокатастрофе в Кыргызстане погибла обладательница титула «Миссис мира--2018», победительница международного конкурса Miss Universe Beauty — 2018 («Красавица Вселенной — 2018») местная жительница Сания Шакирова. О произошедшем в своем инстаграме сообщила телеведущая Ассоль Молдокматова.

«Ночью в селе Чоктал на ИК разбилась в автоаварии «Миссис Мира-2018» кыргызстанка Сания Шакирова ... мама троих детей», — написала Модокматова. Представители правоохранительных органов подтвердили гибель Шакировой.

«ДТП произошло 2 июня в 21.10, — сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области. — Водитель такси не справился с управлением, машину занесло.

Автомобиль врезался в стену, ограждающую мусульманское кладбище в селе Чок-Тал. В результате травм, несовместимых с жизнью, Шакирова скончалась на месте.

Пассажир машины 38-летний С. Р. доставлен в областную больницу. Водитель доставлен в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии».

По данным местных СМИ автомобиль Ravon Nexia принадлежал компании Namba Taxi. На кадрах, сделанных на месте ДТП видно, что от бюджетной иномарки после столкновения с оградой кладбища практически ничего не осталось. Особенно сильно повреждены передняя часть и крыша – возможно, автомобиль после столкновения опрокинулся.

Конкурс красоты «Миссис мира Вьетнам — 2018» (Mrs. World Vietnam 2018) состоялся в апреле этого года. На одной площадке тогда собрались победительницы конкурсов и фестивалей более чем из 20 стран мира. Конкурс прошел под патронажем модельера Пьера Кардена. Сания Шакирова победила в номинации «Missis World».