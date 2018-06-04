В аэропорту Костаная самолет выкатился с посадочной полосы

CA-NEWS (KZ) - В аэропорту Костаная самолет выкатился с посадочной полосы.

Как сообщает Комитет гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Казахстана, 3 мая самолет Боинг 737 авиакомпании «Скат», выполнявший рейс по маршруту Алматы–Костанай, после посадки выкатился на левую боковую полосу безопасности.

На борту находились 80 пассажиров, пострадавших нет. Начато расследование причин происшествия.