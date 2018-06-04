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  4 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане эстрадных певцов критикуют за самопиар во время Рамадана

CA-NEWS (UZ) - Руководитель государственного учреждения «Узбекконцерт» Одилжон Абдукаххаров во время встречи 31 мая подверг критике эстрадных певцов за самопиар во время священного месяца Рамадан.

Как сообщают местные издания, певцам было запрещено публиковать в социальных сетях фотографии с имамами, во время проведения ифтара и других религиозных мероприятий.

Одилжон Абдукаххаров отметил, что некоторые артисты используют религиозные обряды и мероприятия в целях повышения своего имиджа. По его словам, ислам не нуждается в пиаре эстрадных певцов.

Во время встречи речь зашла и об откровенных нарядах женщин. Им было рекомендовано одеваться в соответствии с национальными традициями. «Вы должны улучшать свой талант, а не отвлекать внимание зрителей», - сказал Абдукаххаров.

В Узбекистане певцы могут осуществлять свою творческую деятельность только при наличии специальной лицензии, которая выдается им сроком на один год. Были случаи, когда артисток лишали лицензии из-за откровенных нарядов.

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