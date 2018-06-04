Младший сын президента Беларуси готовится служить в погранвойсках

CA-NEWS (CA) - Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что его сын Николай готовится служить в погранвойсках, прозвучало в эфире телеканала ОНТ.

Александр Лукашенко в пятницу, 1 июня посетил пограничную заставу «Дивин» в Брестской области. Там он пообщался с пограничниками и их семьями. На встречу пришли с маленькими детьми. Он рассказал, что его младший сын Николай будет служить в пограничных войсках, как отец и старшие братья.

Лукашенко заявил, что если бы не служба в погранвойсках, он, возможно, не стал бы президентом. Рассказал он и о традициях празднования Дня пограничника. «Раньше пограничники кто-то в фонтанах купался и прочее. Я не купался, но принимал участие в этих днях. По мере движения в своей жизни мне приходилось менять привычки в эти дни. Это уже больше, наверное, дети мои… Здесь старший, средний — на работе сегодня. Младший готовится быть пограничником, если ему понравится служба в пограничных войсках. Но я, конечно, хотел бы», - отметил он.

По словам Лукашенко, в погранвойска он пошел сам. «Закончил университет в свое время, хорошо закончил, я единственный сын у матери, и с педобразованием тогда не призывали в войска вообще. Но у меня все мои двоюродные братья были пограничниками. И тот брат, с которым я вырос, я помню, как он уходил в погранвойска и возвращался — весь в медалях и орденах. Конечно, это сформировало у меня желание служить в пограничных войсках», - сказал Лукашенко.

Белорусский лидер также рассказал, что служил в Брестском пограничном отряде, и признался, что служить было очень тяжело.

«И вот, когда я пришел в Брестский пограничный отряд, я понял, что лучше бы я служил на Даманском. Это кошмарная была служба, и дергали нас очень серьезно. Очень серьезно относились к защите государственной границы. Отряд был лучшим в Советском Союзе, но и служить было очень тяжело», - заключил глава государства.