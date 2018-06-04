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  4 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Шымкентцы обмыли новый статус города-мегаполиса миллионом отжиманий
Предыстория: Шымкент стал третьим мегаполисом в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - Миллион отжиманий одновременно проделали шымкентцы в честь того, что город присоединился к мегаполисам Казахстана.

Как сообщает пресс-служба акимата Шымкента, 5 тысяч горожан устроили флэш-моб на площади Аль-Фараби.

Рекорд зафиксировали представители казахстанской Книги рекордов КИнЭС-2018 и выдали специальный сертификат.

В РК на данный момент 3 города с миллионным населением: Алматы, Астана и Шымкент.

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