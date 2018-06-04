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  4 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Великобритания изучает источники доходов около 140 человек, чьи активы связаны с Россией или ее выходцами

CA-NEWS (CA) - Национальное криминальное агентство Великобритании занимается расследованием источников благосостояния 120-140 россиян и людей, чьи активы связаны с Россией или ее выходцами, пишет в воскресенье, 3 июня газета The Sunday Times.

«Мы нацелены на борьбу с коррумпированными элитами и нелегальным благосостоянием. Мы не определяем объекты расследоваия, исходя из их национальности», - заявил глава департамента по кибермошенничеству и экономическим преступлениями агентства Дональд Тун.

Он отметил, что в настоящее время его сотрудники проверяют от 120 до 140 человек, имущество которых имеет так называемое «неясное происхождение».

Однако, пишет The Times, по данным источника в правительстве, знакомого с ходом расследования, значительное число этих людей - россияне, либо связаны с россиянами.

В январе этого года в Британии вступил в силу закон «Ордер на богатство неясного происхождения». Он позволяет заморозить активы размером от 50 тысяч фунтов и начать расследование в случае, если их владелец не может объяснить, на каких законных основаниях они были получены.

Однако, как отмечает издание, проверки в отношении россиян усилились после отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Британские власти винят в этом нападении Россию. После покушения на Скрипалей премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о проверке системы выдачи виз иностранным инвесторам, под которую попали около 700 россиян.

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