В Узбекистане запустили мусульманский интернет-телеканал

CA-NEWS (UZ) - Творческий коллектив официального портала Управления мусульман Узбекистан в благословенный месяц Рамадан объявляет об открытии интернет-телеканала «Muslim ТV». Об этом сообщили в пресс-службе Управления мусульман Узбекистана.

Согласно данным, интернет-телеканал «Muslim ТV» запущен в сотрудничестве с интерактивным телевидением , имеющим большую аудиторию в сети Интернет.

Владельцы сотовых телефонов могут смотреть интернет-телеканал путем загрузки специального мобильного приложения itv.uz.