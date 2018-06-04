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  4 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане запустили мусульманский интернет-телеканал

CA-NEWS (UZ) - Творческий коллектив официального портала Управления мусульман Узбекистан в благословенный месяц Рамадан объявляет об открытии интернет-телеканала «Muslim ТV». Об этом сообщили в пресс-службе Управления мусульман Узбекистана.

Согласно данным, интернет-телеканал «Muslim ТV» запущен в сотрудничестве с интерактивным телевидением , имеющим большую аудиторию в сети Интернет.

Владельцы сотовых телефонов могут смотреть интернет-телеканал путем загрузки специального мобильного приложения itv.uz.

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