Посольство Туркменистана в Узбекистане организовало в Ташкенте массовый велопробег

CA-NEWS (UZ) - По случаю Всемирного дня велосипеда 3 июня посольство Туркменистана в Ташкенте совместно с национальной Федерацией велоспорта организовало в Ташкенте массовый велопробег.

В мероприятии приняли участие руководители и сотрудники аккредитованных в этой стране дипломатических миссий и представительств международных организаций, Федерации велоспорта и Министерства физкультуры и спорта Республики Узбекистан, а также жители и гости Ташкента, представители СМИ, сообўил информационнқй портал Туркменистана.

Взяв старт с улицы Махтумкули Фраги в центре узбекской столицы, марафон финишировал в парке «Ашхабад», где состоялось праздничное мероприятие, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Выступая перед собравшимися, посол Туркменистана в Узбекистане Шири Шириев отметил, что благодаря Гурбангулы Бердымухамедову в стране реализуются комплексные меры по развитию спорта высших достижений и привлечению к занятиям физкультурой и спортом подрастающего поколения.

Глава представительства ООН в Узбекистане Хелена Фрейзер подчеркнула, что принятие Сообществом Наций Резолюции об объявлении 3 июня Всемирным днём велосипеда служит ярким свидетельством признания на международном уровне усилий Туркменистана по развитию спорта и популяризации принципов здорового образа жизни. Также был отмечен экологический аспект продвижения велосипедной культуры.

Министр физкультуры и спорта Республики Узбекистан Шоакром Исроилов отметил, что в рамках туркмено-узбекского диалога активизируется сотрудничество в сфере спорта и моложёной политики.

Завершилось торжество концертом мастеров искусств Узбекистана.