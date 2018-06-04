Монголия поддержит заявку России на проведение ЭКСПО-2025

CA-NEWS (MNG) - Монголия поддержит заявку России на проведение Всемирной выставки ЭКСПО-2025, заявил председатель Великого государственного Хурала (парламента) Монголии Миеэгомбо Энхболд на встрече в Москве со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

«Наши страны традиционно поддерживают друг друга на международном уровне и на международных мероприятиях. Мы планируем поддерживать РФ (в желании провести) ЭКСПО в 2025 году, и в нынешнем ноябре в Париже будем поддерживать (при голосовании). Уже вышло решение правительства, что будем поддерживать», - цитирует его слова РИА Новости.

Володин поблагодарил Монголию за поддержку и назвал это «партнерской позицией». «Именно за счет такой поддержки друг друга мы можем говорить о том, что наши отношения крепнут, развиваются в положительном ключе», - отметил он.

По инициативе Володина 4-5 июня в Москве пройдет международный форум «Развитие парламентаризма». В воскресенье проходят двусторонние встречи парламентариев стран-участниц форума с председателем и депутатами ГД РФ.