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  4 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Южно-Казахстанской области создан питомник для разведения диких животных

CA-NEWS (KZ) - В Южно-Казахстанской области для воспроизводства и увеличения численности диких животных создан фазанарий.

Как сообщает пресс-служба акимата ЮКО, фазанарий, созданный в Сырдарья-Туркестанском государственном региональном природном парке, оснащен питомниками для разведения косуль, фазанов, куланов и джейранов. На территории 200 га планируется выращивать куланов и джейранов, на 10 га – сибирских косуль, на 2 гектарах - фазанов.

В этом году питомник планируется пополнить 20 косулями, завезенными из Алматинской области, в числе которых 3 самки, 12 самцов и 5 детенышей.
На сегодняшний день насчитывается 34 фазанов. В настоящее время ведутся работы по размножению их путем инкубации.

В 2018 году также планируется завести из Алтын-Емельского национального природного парка 20 голов куланов (15 самок, 5 самцов) и 20 голов джейранов (3 самок, 12 самцов и 5 детенышей). В Казахстане сейчас насчитывается около 3 тыс. куланов и около 13-15 тыс. джейранов. В связи с ежегодным сокращением их численности животные взяты под охрану и занесены в Красную книгу Казахстана.

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