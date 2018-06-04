РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Мэр Душанбе поручил выяснить причины пожара на «Султони Кабир»

CA-NEWS (TJ) - Мэр Душанбе Рустам Эмомали поручил выяснить причины возникшего 2 июня пожара на рынке «Султони Кабир» и оказать помощь пострадавшим. Об этом «АП» сообщил источник в администрации мэра столицы.

По его словам, пожар возник на первом этаже 6-этажного торгового центра, где продавались бытовая техника и товары для дома. Огнем было охвачено 1 тыс. 230 квадратных метров, это более 20 торговых точек и магазинов.

В пожаре люди не пострадали. Огонь, начавшийся в 20:30, был полностью локализован в 00 часов 15 минут 3 июня. Для его тушения были мобилизованы 100 единиц специальной техники и более 3 тыс. сотрудников противопожарной службы МВД Таджикистана.

Утром 3 июня по поручению мэра Душанбе руководство столицы провело встречу с руководством рынка «Султони Кабир» и пострадавшими от пожара предпринимателями.

Для выяснения причин пожара и суммы ущерба создана специальная следственно-оперативная группа, в которую вошли представители Генпрокуратуры, МВД, ГКНБ Таджикистана.

Руководству рынка «Султони Кабир» поручено незамедлительно принять меры для оказания помощи пострадавшим от пожара предпринимателям и в течение одной недели полностью восстановить разрушенные огнем торговые точки и магазины.

print
  • Всемирный День велосипеда 3 июня 2018 года будет отмечаться впервые
  • Сирия потребовала от военных США покинуть страну
  • Новый премьер Испании принял присягу, но попросил убрать Библию и крест
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×