Мэр Душанбе поручил выяснить причины пожара на «Султони Кабир»

CA-NEWS (TJ) - Мэр Душанбе Рустам Эмомали поручил выяснить причины возникшего 2 июня пожара на рынке «Султони Кабир» и оказать помощь пострадавшим. Об этом «АП» сообщил источник в администрации мэра столицы.

По его словам, пожар возник на первом этаже 6-этажного торгового центра, где продавались бытовая техника и товары для дома. Огнем было охвачено 1 тыс. 230 квадратных метров, это более 20 торговых точек и магазинов.

В пожаре люди не пострадали. Огонь, начавшийся в 20:30, был полностью локализован в 00 часов 15 минут 3 июня. Для его тушения были мобилизованы 100 единиц специальной техники и более 3 тыс. сотрудников противопожарной службы МВД Таджикистана.

Утром 3 июня по поручению мэра Душанбе руководство столицы провело встречу с руководством рынка «Султони Кабир» и пострадавшими от пожара предпринимателями.

Для выяснения причин пожара и суммы ущерба создана специальная следственно-оперативная группа, в которую вошли представители Генпрокуратуры, МВД, ГКНБ Таджикистана.

Руководству рынка «Султони Кабир» поручено незамедлительно принять меры для оказания помощи пострадавшим от пожара предпринимателям и в течение одной недели полностью восстановить разрушенные огнем торговые точки и магазины.