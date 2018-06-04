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  4 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан отмечает День государственных символов

CA-NEWS (KZ) - Казахстан сегодня, 4 июня, отмечает День государственных символов.

Праздник был учрежден в 2007 году указом президента Нурсултана Назарбаева. Дата была выбрана не случайно: именно в этот день в 1992 году, через полгода после обретения независимости страны, были официально утверждены ее флаг, герб и гимн – неотъемлемые атрибуты любого государства.

Государственный флаг РК представляет собой прямоугольное полотнище голубого цвета с изображением в центре солнца с лучами, под которым парящий орел. У древка – вертикальная полоса с национальным орнаментом. Изображение солнца, его лучей, орла и национального орнамента цвета золота. Голубая одноцветность отражает не только приверженность идее единения, но и напоминает о безоблачном небе, которое олицетворяет мир, спокойствие и благополучие. На языке геральдики голубой цвет, его оттенки соответствуют таким человеческим качествам, как честность, верность, надежда. Золотое солнце, купающееся в своих лучах, олицетворяет покой и богатство, а степной орел - щедрость и зоркость, высоту помыслов казахстанцев. Автор флага - заслуженный деятель искусств Казахстана Шакен Ниязбеков.

Государственный герб имеет форму круга и представляет собой изображение шанырака на голубом фоне, от которого во все стороны в виде солнечных лучей расходятся уыки. Шанырак – это очаг, целостность мира, символ первоосновы государства семьи. Справа и слева от шанырака расположены изображения мифических крылатых коней. Это полет, мечта, молодое поколение, с которым связаны надежды. В верхней части расположена объемная пятиконечная звезда, а в нижней части надпись «Қазақстан». Изображение звезды, шанырака, уыков, мифических коней, а также надписи золотого цвета. Авторами герба являются архитекторы Жандарбек Малибеков и Шот-Аман Валиханов.

Государственный гимн страны утверждался дважды – в 1992 и в 2006 годах. Сначала было принято решение сохранить музыкальную редакцию гимна Казахской ССР. В 2006 году был принят новый государственный гимн. Его основой стала популярная в народе патриотическая песня «Менiң Қазақстаным» («Мой Казахстан»). Она была написана в 1956 году Шамши Калдаяковым на стихи Жумекена Нажимеденова. Для придания песне высокого статуса государственного гимна и более торжественного звучания Н.Назарбаев доработал первоначальный текст. Впервые он прозвучал 11 января 2006 года во время торжественной инаугурации главы государства.

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