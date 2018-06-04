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  4 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Курс доллара на «чёрном рынке» в Туркменистане вырос до рекордного уровня

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде и Дашогузском велаяте Туркменистана курс доллара на «чёрном рынке» опять вырос до рекордного уровня. 1 июня американский доллар на рынках Ашхабада и Дашогуза был равен 27 манатам, сообщает туркменская служба радио «Азатлык».

«На базарах нет конкретных цен. Подходишь к торговцам, спрашиваешь сколько стоит, а он ориентируется по курсу доллара. Цены растут каждый час», - сообщает корреспондент в Ашхабаде.

Источник в Дашогузе также сообщает, что на рынках региона доллар дорожает практически ежечасно. Среди населения есть предположения, что доллар будет продолжать расти и поэтому они пытаются перевести свои сбережения на доллары, рассказал он.

«Теперь люди стремятся купить доллары. Потому что есть разговоры, что доллар подскочит до 60 манатов», - сообщил источник, просивший не раскрывать своего имени.

Центральный банк Туркменистана в начале 2016 года прекратил наличный обмен валюты и установил официальный курс доллара на уровне 3,5 маната, который держится до сегодняшнего дня.

Хотя банки страны предусматривают возможность на безналичную конвертацию маната в иностранную валюту через платёжные карты, возможности обналичить или произвести безналичный расчёт по этим картам практически нет.

Вместе с ростом курса доллара на «чёрном рынке» в Туркменистане наблюдается безуклонный рост местных и импортных товаров. А некоторые из них и вовсе пропали из продажи.

За последние две недели цены на импортные овощи и фрукты, детское питание, куриное мясо, лекарственные средства, чай и масло повысились, по меньшей мере, в 2-3 раза. В то же время стало очень трудно найти эти товары на прилавках магазинов.

Кроме этого, в государственных магазинах Туркменистана товары, продаваемые населению по дешёвым ценам, отпускаются в ограниченном количестве. Так, в одни руки отпускается 1 килограмм муки, 1 килограмм сахара, 1 бутылка растительного масла «Ахал». Из-за ограниченной продажи этих товаров перед государственными магазинами возникают длинные очереди, а в очередях вспыхивают драки между женщинами.

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