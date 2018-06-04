В Ташкенте будет построено еще 15 путепроводов

CA-NEWS (UZ) - Президент Шавкат Мирзиёев в конце прошлой недели осмотрел путепровод, строящийся на пересечении улиц Бунёдкор и Чупонота в Чиланзарском районе.

Общая длина этого путепровода составит 676 метров, ширина - более 24 метров. Движение на мосту будет шестиполосным.

Строительные работы, которые выполняет предприятие "Куприк курилиш трести" при акционерном обществе “Узбекистон темир йуллари”, близки к завершению. Продолжается строительство двух пешеходных эстакад длиной 124 метра каждая.

Здесь же состоялась презентация планов по строительству новых, ремонту и эксплуатации существующих путепроводов. Было сообщено, что путепроводы будут построены в еще 15 местах Ташкента.

Шавкат Мирзиёев отметил необходимость инвентаризации всех путепроводов по стране, обеспечивать их качественное содержание и плановый ремонт. С этой целью было поручено создать целостную систему по эксплуатации путепроводов с подготовкой соответствующих кадров, а также освоить производство современных строительных материалов.