Космонавты доставили на Землю мяч для открытия Чемпионата мира по футболу в России

CA-NEWS (KZ) - В степи Карагандинской области 3 июня совершили посадку члены экипажа транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-07» и экспедиций МКС-54/55.

Как сообщает российская государственная корпорация по космической деятельности «Росмосмос», космонавт «Роскосмоса» Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Канаи вернулись на Землю спустя 168 суток, проведенных на орбите.

Все операции по спуску с орбиты и приземлению прошли штатно. Спасательные службы помогли экипажу покинуть спускаемый аппарат. Их самочувствие хорошее.

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Отмечается, что из космоса экипаж доставил мяч для открытия Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России.