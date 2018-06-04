РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Космонавты доставили на Землю мяч для открытия Чемпионата мира по футболу в России

CA-NEWS (KZ) - В степи Карагандинской области 3 июня совершили посадку члены экипажа транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-07» и экспедиций МКС-54/55.

Как сообщает российская государственная корпорация по космической деятельности «Росмосмос», космонавт «Роскосмоса» Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Канаи вернулись на Землю спустя 168 суток, проведенных на орбите.

Все операции по спуску с орбиты и приземлению прошли штатно. Спасательные службы помогли экипажу покинуть спускаемый аппарат. Их самочувствие хорошее.

Отмечается, что из космоса экипаж доставил мяч для открытия Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России.

print
  • В Кыргызстане погибла в ДТП «Миссис мира» Сания Шакирова
  • Сирия потребовала от военных США покинуть страну
  • 90-летнюю этническую казашку задержали в Китае
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×