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  4 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана принял участие в массовом велопробеге в Ашхабаде, который вошел в Книгу рекордов Гиннесса

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова принял участие в массовом велопробеге в Ашхабаде, сообщает в воскресенье, 3 июня пресс-служба главы государства.

Участниками велоакции стали 3 тысячи 246 человек. Среди собравшихся - члены правительства, руководители Меджлиса (парламента), военных и правоохранительных органов, министерств и ведомств страны, представители общественных организаций и средств массовой информации, дипломаты, молодежь.

Пользуясь случаем, глава государства выразил им признательность за участие в данном мероприятии, а также поблагодарил представителей Книги рекордов Гиннесса за вручение свидетельства «Самый массовый урок велосипедного спорта».

В свою очередь, официальный представитель компании «Guinness World Records» Шейда Субаши сообщила, что на состоявшемся на стадионе «Ашхабад» учебном занятии по велоспорту был установлен новый мировой рекорд. На сегодняшний день это самое большое по численности людей тренировочное занятие по велоспорту.

По данным пресс-служба Гурбангулы Бердымухамедов проехал по проспекту Копетдаг дистанцию в 8 тысяч 500 метров, финишировал у конечного пункта – Тропы здоровья. Все остальные велосипедисты преодолели маршрут общей протяженностью 30 километров.

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