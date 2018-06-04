Монгольские кинематографисты помогут сибирякам снять фильм о Сталинградской битве

CA-NEWS (MNG) - Продюсерский центр «Mongol Nomad Films» в рамках Забайкальского международного кинофестиваля (ЗМКФ) договорился о сотрудничестве с создателями художественного фильма «321-я сибирская», который посвящен подвигу сибирских солдат во время Сталинградской битвы. Об этом в воскресенье ТАСС сообщила программный директор фестиваля Мария Безенкова.

«В рамках фестиваля подписано соглашение между продюсерским центром из Монголии и создателями фильма «321-я сибирская». Я считаю, что это глобальный успех ЗМКФ», - сказала Безенкова.

Режиссер фильма Солбон Лыгденов уточнил, что в Монголии планируется снять несколько сцен будущей картины, включая кавалерийскую атаку. «Монгольские коллеги предоставят нам каскадеров, лошадей, а, главное, всю необходимую технику», - сказал автор ленты. Лыгденов добавил, что после завершения работы над фильмом он выйдет в прокат не только в России, но и в Монголии. Представитель продюсерского центра Амарсанаа Бальжинням рассказал, что съемки фильма пройдут в конце июля в 50 км к югу от Улан-Батора.

Съемки полнометражного художественного фильма «321-я сибирская» начались весной 2016 года сразу в нескольких регионах Сибири.

Премьера ленты намечена на конец 2018 года. Фильм основан на реальных событиях. При написании сценария использовали архивные материалы и рассказы ветеранов - жителей Байкальского региона. Одна из задач картины в том, чтобы рассказать подрастающему поколению об их прародителях, которые в 1942 году отстояли Сталинград и выиграли одну из ключевых битв Второй мировой войны.

321-я стрелковая дивизия была сформирована в марте - июне 1942 года преимущественно из жителей Читинской области, Бурятской и Якутской АССР и прошла боевую подготовку в составе войск Забайкальского военного года. Летом 1942 года она вошла в подчинение 21-й армии Сталинградского фронта.