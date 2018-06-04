Монголия попросила у России кредит на сумму $1,6 млрд на Улан-Баторскую железную дорогу

CA-NEWS (MNG) - Председатель Великого государственного Хурала (паралмента) Монголии Миеэгомбо Энхболдом на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в воскресенье, 3 июня, завил о просьбе к правительству России выделить в кредит стране 100 миллиардов рублей (более $1,6 млрд) на строительство и реконструкцию железных дорог, сообщает РИА Новости.

По его словам, кредит будет инвестирован в обновление и расширение УБЖД. «Самый короткий путь из Азии в Европу - через Монголию», - отметил он.

«Для нас Монголия является стратегическим партнером. За счет такой поддержки друг друга мы можем говорить, что наши отношения крепнут и развиваются в положительном ключе. За прошедший год уровень нашего товарооборота вырос почти в полтора раза, и мы близки к максимуму, который был в 2012 году», - ответил коллеге Володин.

По его словам, предложение о кредите требует изучения и будет взято на контроль.

«Такие проекты, как реконструкция железной дороги, безусловно, послужат не только увеличению товарооборота, но, как вы правильно сказали, это ближайший пусть, который соединит Европу с Азией, через территорию Монголии», - подчеркнул спикер Госдумы, отметив важность дальнейшего развития отношений между странами.

Компания, управляющая УБЖД, была создана в 1949 году на основе соглашения между правительствами СССР и Монголии с равным распределением долей в уставном капитале. В 2009 году РЖД вступили в права доверительного управляющего российским пакетом акций. В декабре прошлого года правление АО «УБЖД» рассмотрело проект развития железной дороги до 2030 года, а спустя два месяца глава РЖД Олег Белозеров и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга договорились, что УБЖД станет частью экономического коридора Россия—Монголия—Китай.

На железнодорожный транспорт приходится свыше 60% грузовых перевозок Монголии.