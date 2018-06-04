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  4 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикские кинологи прошли обучение в Узбекистане

CA-NEWS (TJ) - Десять кинологов таможенной службы Республики Таджикистан прошли тренинг в национальном кинологическом центре таможенного комитета Узбекистана.

Как сообщает таможенная служба Таджикистана, программа обучения включала в себя изучение основных кинологических и ветеринарных курсов.

Также таджикские кинологи изучили психологию, методы использования служебных собак в ходе обыска для выявления наркотиков, взрывчатых веществ и оружия.

В ходе практических курсов под руководством высококвалифицированных сотрудников таможни Узбекистана таджикские специалисты использовали служебные собаки для выявления наркотиков и взрывчатых веществ, а также оружия в специальном центре, который имеет все современные условия для прохождения обучения.

По итогам тренинга и сдачи экзаменов таджикским таможенникам вручены соответствующие сертификаты.

По данным таможенной службы РТ, недавно на КПП «Нижний Пяндж» с помощью служебной собаки был раскрыт факт незаконного ввоза наркотических веществ из Афганистана.

У двух граждан Афганистана, с помощью специально обученной собаки, было обнаружено и изъято более 5 килограмм героина.

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