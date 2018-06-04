Лукашенко подверг критике попытки «приватизировать Победу в ВОВ» в России

CA-NEWS (CA) - Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с резкой критикой попыток приватизировать Победу в Великой Отечественной войне. Об этом он заявил журналистам 2 июня на территории Брестской крепости. Особо он подчеркнул, что такие попытки наблюдаются в России, передает «Белта».

«В последнее время я отслеживаю эту тенденцию, наблюдаю. Появляется все больше информации именно на эту тему. Кому-то неймется, что удивительно - в России, приватизировать эту Победу. Как будто не было на войне других - белорусов, украинцев, грузин, армян, таджиков, туркмен... Весь Советский Союз воевал. Погибли даже не сотни и не тысячи, а сотни тысяч. Мы каждого третьего искалечили и потеряли. Вся Беларусь - это памятник. Тысячи сожженных деревень, ни в чем не повинных людей, стариков, детей», - сказал президент, комментируя появляющиеся в прессе союзников материалы о том, что Беларусь занимается историческим сепаратизмом

Лукашенко напомнил, что свой вклад в победу внесли все республики Советского Союза. «Весь Советский Союз воевал. Погибли даже не сотни и не тысячи, а сотни тысяч. Мы каждого третьего искалечили и потеряли. Вся Беларусь - это памятник. Тысячи сожженных деревень, ни в чем не повинных людей, стариков, детей», - сказал глава государства.

«Нам делить Победу — это лить воду на мельницу наших соперников и противников. Они рады, что мы начали эту дележку. И вы знаете, откуда эта дележка пошла. Поэтому я крайне негативно воспринимаю подобные заявления, что кто-то эту Победу завоевал в одиночку», - предупредил Лукашенко.