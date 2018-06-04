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  4 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Париже проходит показ узбекского спектакля «Кырк кыз» по мотивам эпоса о сорока девушках

CA-NEWS (UZ) - В этнографическом музее в Париже с 31 мая по 3 июня проходил показ спектакля «Кырк кыз» (Сорок девушек) известного узбекского художника и режиссера Саодат Исмаиловой.

Спектакль рассказывает легенду о сорока девушках по мотивам одноименного эпоса, сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства при Министерстве культуры Узбекистана.

Героический эпос «Кырккыз» – художественный образец каракалпакского народа, насчитывающий около 2000 лет. В нем нашли отражение, как события далекой истории, так и близкого к нам времени столкновения, происходившие в Хорезмском ханстве и в Туркестанском крае.

Видео ряд спектакля был снят в Республике Каракалпакстан, а также в одной из старейших мечетей Ташкента. Репетиции проводились с 2017 по 2018 годы во дворце «Туркистон» в Ташкенте, а также в Алматы.

Полуторачасовой спектакль в сопровождении видео Саодат Исмаиловой реконструирует историю каракалпакского эпоса в музыкальной и абстрактной форме. В работе над проектом приняли участие композитор Дмитрий Янов-Яновский, сценарист Улугбек Садыков, художник постановщик сцены Камилла Курманбекова, дизайнер костюмов Хилола Шер.

Автор проекта в течение года искала музыкантов по всему региону. Кастинг на главную роль в фильме проводился среди более ста девушек в Ташкенте и Нукусе. По итогам кастинга роль главной героини Гулайим досталась Айсанем Юсуповой, студентке 2-го курса Государственного института искусств и культуры Узбекистана, актрисе театра и кино.

Все участницы поют, и представляют разные школы вокального искусства Центральной Азии, от Макома, Дастана, Жирау (горлового пения), и затяжного пения.
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