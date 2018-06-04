В Улан-Баторе пройдет мероприятие «российско-монгольская инициатива-2018»

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе с 7 по 9 июня пройдет мероприятие «Российско-Монгольская инициатива-2018», направленная на развитие и укрепление торгово-экономического, промышленного и инвестиционного сотрудничества между Россией и Монголией, передает агентство «Монцамэ».

Данное мероприятие пройдет под руководством президента Монголии Халтмаагийн Баттулга. В рамках мероприятий запланированы 5 встреч по поводу отраслей агропромышленного комплекса и легкой промышленности, представителей энергетических отраслей, строительства и транспорта.

Также планируется презентация продукции гражданского назначения российских авиапроизводителей - самолетов «Сухой Суперджет 100», «МС-21» и «Ил- 114-300». В мероприятии примут участие такие монгольские авиационные компании как «МИАТ», «Аэромонголия» и «Хунну эйр».

Затем пройдет семинар «Ядерная наука и технологии в атомной энергетике» после которой состоится встреча ядерных энергетиков Улан-Батора с представителями российской Госкорпорации «Росатом».

В деловой части мероприятий запланировано проведение двусторонних и многосторонних встреч. С российской стороны примут участие более 60 компаний в составе более 100 человек, а с монгольской стороны будут участвовать около 300 компаний, работающих в сфере агропромышленного сектора, пищевой промышленности, энергетики, строительства, горнорудной промышленности и в области сельского хозяйства.

В рамках серии мероприятий будут также организованы выставки, для организации которых Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии работает совместно с компанией «Мишээл Экспо». Выставки пройдут на площади Д.Сухбаатара. На них с российской стороны будут выставлены сельхозтехника, продукция легкой и пищевой промышленности из ближайших для нас регионов России.

Помимо этого, готовится большая культурная программа. На торжество был приглашен знаменитый ансамбль имени Игоря Моисеева. На 7 и 8 июня на главной площади столицы запланировано проведение соревнований по дзюдо, а 8 и 9 июня пройдут ряд концертов.