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  4 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе пройдет мастер-класс кыргызского кинорежиссера Эрнеста Абдыжапарова

CA-NEWS (KG) - С 4 по 7 июня в Душанбе в Доме кино (кинотеатр «Зебуниссо») впервые пройдет режиссерский мастер-класс кыргызского кинорежиссера Эрнеста Абдыжапарова, сообщает «Авеста».

Мастер-класс в Душанбе станет 12-м по счету, проводимым режиссером по личной методике «Снять собственный фильм «с нуля».

Инициатором и организатором мастер-класса выступает Международный кинофестиваль «Дидор», в рамках которого с 7 апреля 2018 года функционирует киношкола «Дидор» с целью популяризации кинематографа и создания творческой платформы для талантливой молодежи республики.

Мастер-класс Эрнеста Абдыжапарова, являясь частью образовательного процесса Киношколы «Дидор», открыт для участия молодым кинематографистам и всем интересующимся кино.

Восьмой Международный кинофестиваль «Дидор» пройдет в городе Душанбе 16-20 октября 2018 года.

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