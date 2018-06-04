В сети появились уникальные кадры беседы Ислама Каримова и Шавката Мирзиёева

CA-NEWS (UZ) - В Интернете появились уникальные кадры беседы первого президента Узбекистана Ислама Каримова и нынешнего главы государства Шавката Мирзиёева.

На кадрах Ислам Каримов и Шавкат Мирзиёев в бытность премьер-министром страны, обсуждают ход строительства новых дорог в Яшнабадском и Мирзо-Улугбекском районах столицы.

Напомним, что Шавкат Мирзиёев вступил в должность президента Узбекистана 14 декабря 2016 года. По итогам выборов, прошедших 4 декабря того же года он набрал 88,61% голосов избирателей от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии Узбекистана.