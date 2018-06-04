Казахстан хочет провести Олимпиаду по национальным видам спорта, подобную Всемирным играм кочевников

CA-NEWS (KZ) - Казахстан претендует на проведение Олимпийских игр по национальным видам спорта в 2021 году.

Как сообщает Комитет по делам спорта и физической культуры, Министерство культуры и спорта Казахстана, Ассоциация национальных видов спорта РК и Комитет ЮНЕСКО по традиционным видам спорта и игр подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании, в котором закреплено намерение республики провести первые всемирные игры по этноспорту.

После подписания документа председатель Комитета ЮНЕСКО по традиционным видам спорта и игр Халил Ахмед Хан пожелал Казахстану успехов в развитии национальных видов спорта, заявив, что у страны есть шансы на проведение Олимпийских игр по национальным видам спорта в 2021 году.

«Традиционные спортивные состязания - неотъемлемая часть исторического наследия. Казахстан уделяет огромное внимание национальным видам спорта. И мы наблюдаем трепетное отношения к традициям народа и огромное желание казахстанской стороны на проведение первых Олимпийских игр по национальным видам спорта под эгидой ЮНЕСКО. С моей точки зрения, у казахстанской заявки хорошие шансы. Когда-то Греция стала родиной первой Олимпиады, заняв особое место в истории. Казахстан может также стать страной, которая принимала первые в истории Игры ЮНЕСКО», - отметил глава комитета.

В свою очередь, министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы выразил благодарность ЮНЕСКО за внимание к развитию в стране национальных видов спорта.

«В последнее время национальный спорт в нашей стране очень динамично развивается. По итогам прошлого года национальными видами спорта занимались 343 тыс. человек, по республике работает 7 специализированных спортивных клубов и 10 специализированных спортивных школ. В 2016-2017 годах в список нематериальных культурных наследий ЮНЕСКО вошли такие виды спорта как қазақ күресі (борьба), охота с ловчими птицами и асық ату (альчики, ордо)», - сказал он.

После председатель Комитета ЮНЕСКО Халил Ахмед Хана, координатор комитета Марселлин Делли и секретарь комитета Шамми Рана посетили II Чемпионат Азии по Теңге ілу и III Чемпионат Азии по Аударыспақ, где ознакомились с уровнем организации мероприятия, пропаганды, интересом граждан к национальным спортивным соревнованиям.

В 2021 году ЮНЕСКО планирует организовать первые мировые этноспортивные игры. Казахстан входит в число четырех стран-претендентов на проведение этого спортивного события.