Кыргызстанец стал бронзовым призером Чемпионата Азии по казахскому тенге илу

CA-NEWS (KZ) - На ипподроме «Казанат» в Астане в выходные прошли ІІ Чемпионат Азии по тенге илу (теңге ілу) и ІІІ Чемпионат Азии по аударыспак.

Как сообщил министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы, на соревнования, которые проходили в рамках празднования 20-летия столицы, приехали около 60 спортсменов из 9 стран: Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Монголии, России, Афганистана, Китая, Турции.

1 июня прошли соревнования по теңге ілу. Спортсмены боролись за выход финал. Однако уже в начале многие спортсмены выбыли из состязания. По итогам встречи первые и вторые места между собой поделили казахстанские спортсмены, третье место досталось кыргызскому гостю (1 место - Магжан Сапарбек, 2 место - Галымжан Изжанов, 3 место - Амантур Минур уулу).

На ІІІ Чемпионат Азии по аударыспақ также приехали спортсмены из 9 стран Азиатского континента. За главный приз боролись спортсмены в весовых категориях: 60 кг, 70 кг, 80 кг, 90 кг и свыше 90 кг. Самые стойкие 15 балуанов в 5 весовых категориях стали обладателями приза.

Общий призовой фонд чемпионатов составил 14 млн тенге ($42,5 тыс.), написал глава ведомства на своей странице в социальной сети.

⇳

Теңге ілу - один из древних видов национальных игр казахского народа, а в настоящее время национальный вид конного спорта. По правилам, джигиты на скаку должны подобрать с земли 5 монет, расположенные друг от друга на расстоянии 10 метров. Выигрывает тот, кто быстрее выполнит задание.

Аударыспак - борьба на лошадях: двое всадников соревнуются в том, кто из них сможет стащить противника с лошади. Тот, кому это удается, считается победителем.