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  4 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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На севере Таджикистана российский мотоциклист сбил насмерть школьника

CA-NEWS (TJ) - Двое несовершеннолетних погибли в конце прошлой недели в дорожно-транспортных происшествиях на автодорогах, на севере и юге Таджикистана, сообщает пресс-служба МВД страны.

В первом случае на автодороге Канибадам-Дехмой», на севере Таджикистана под колесами мотоцикла погиб 12-летний школьник. Водитель мотоцикла марки «БМВ», гражданин России Виниченко Иван Михайлович не справился с управлением и совершил наезд на жителя Б.Гафуровского района, учащегося школы №5 Содикова Эхсонджона Исломджоновича.

В результате ребенок скончался от полученных травм в больнице.

2 июня на автодороге Восе-Темурмалик, на юге республики водитель автомашины «Хундай-Портер» сбил насмерть 11-летнего местного жителя, ученика школы №4.

По указанным фактам ДТП проводятся соответствующие расследования, отмечается в сообщении пресс-службы.

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