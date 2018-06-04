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  4 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане из-за незаконного оборота коровьих шкур намерены ввести ограничения на экспорт
Предыстория: Ежегодно из Казахстана контрабандой вывозится 2,5 млн шкур КРС, в казну не поступает порядка 22,5 млн евро, - депутат

CA-NEWS (KZ) - Генеральная прокуратура Казахстана признала проблему незаконного оборота шкур крупного рогатого скота. Об этом в ответе на запрос депутатов мажилиса сообщил заместитель главы надзорного органа Андрей Лукин.

По его словам, анализ показал существенную разницу между количеством производимой в стране кожевенной продукции с данными его официального оборота: переработки, реализации, экспорта.

По данным Министерства сельского хозяйства, за 2017 год в Казахстане произвели 2,86 млн шкур КРС (807 тысяч – на сельхозпредприятиях и в крестьянских хозяйствах, 2,052 млн – в личных подсобных хозяйствах). Из них на переработку внутри страны направили 640 тыс. (22%), вывезли – 102 тыс. необработанных шкур (3%).

«Сведениями об оборотах оставшегося сырья, a это 75% от общего объема производства или 2,118 млн единиц продукции, уполномоченные государственные органы не обладают», - отметил замгенпрокурора.

При этом по данным МИР РК, ветеринарным контролем охвачено только 11% произведенного сырья (около 330 тыс. из 2,86 млн шкур).

«Кроме того отмечается дисбаланс между объемами переработанных и вывезенных из страны шкур КРС. В 2017 году на предприятиях Казахстана переработано всего 640 тыс. шкур, но экспортировано порядка 920 тысяч. Большая часть продукции вывезена в Китай (из 920 тыс. тонн 611 тыс. тонн экспортировано в КНР)», - говорится в ответе за запрос.

А.Лукин сообщил, что для выяснения обозначенных вопросов Генпрокуратура инициировала проверочные мероприятия. Он также добавил, что Министерство по инвестициям и развитию прорабатывает вопрос о введении временного ограничения на вывоз необработанных шкур КРС.

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