В Бишкеке задержан соучастник убийства, находившийся в международном розыске, - МВД Казахстана
- Казахстан, происшествия
- 14:36, 04 июня 2018
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CA-NEWS (KZ) - В Бишкеке задержан соучастник убийства, находившийся в международном розыске.
По данным Министерства внутренних дел Казахстана, сотрудники криминальной полиции Департамента внутренних дел города Алматы во взаимодействии с МВД Кыргызстана задержали соучастника преступления, совершенного в августе 2017 года.
Кроме того, как сообщает МВД РК, сотрудники криминальной полиции ДВД Астаны задержали ранее судимого жителя Павлодарской области, который 2 июня, забравшись в чужую квартиру и угрожая ножом, ограбил арендатора. По данному факту ведется следствие.