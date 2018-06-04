В Бишкеке задержан соучастник убийства, находившийся в международном розыске, - МВД Казахстана

CA-NEWS (KZ) - В Бишкеке задержан соучастник убийства, находившийся в международном розыске.

По данным Министерства внутренних дел Казахстана, сотрудники криминальной полиции Департамента внутренних дел города Алматы во взаимодействии с МВД Кыргызстана задержали соучастника преступления, совершенного в августе 2017 года.

Кроме того, как сообщает МВД РК, сотрудники криминальной полиции ДВД Астаны задержали ранее судимого жителя Павлодарской области, который 2 июня, забравшись в чужую квартиру и угрожая ножом, ограбил арендатора. По данному факту ведется следствие.