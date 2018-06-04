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  4 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Китае ожидается возрастание железнодорожных рейсов в страны Центральной Азии

CA-NEWS (TJ) - Из центральной части Китая к пяти странам Центральной Азии запущен железнодорожный рейс, доставляющий республикам товары напрямую, сообщает телеканал «CCTV».

Первый товарный поезд отправился 29 марта около 11:00 по местному времени из станции Тапу в городском округе Синьсян в провинции Хэнань в центральной части Китая в сторону 5 центральноазиатских стран. Товарный поезд будет курсировать раз в неделю и проезжать по городам Тайюань, Иньчуань, Чжунвэй, Увэй и Урумчи из городского округа Синьсян. Затем через контрольно-пропускной пункт «Алашанькоу» поезд пересечет границу с Казахстаном на КПП «Достык» и направится в такие страны как Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан.

Данный железнодорожный маршрут является частью проекта «Один пояс — один путь». В страны Центральной Азии будут доставлять механическое оборудование, изделия из резины, огнестойкие материалы и другие товары, а вернется поезд с различным сырьем.

Отмечается, что в поезде будет 50 вагонов, а годовой объем грузовых перевозок достигнет 150-200 тысяч тонн. Ожидается возрастание количества рейсов. Данный железнодорожный путь реализовывает программу «Один пояс — один путь» и «выезжает полным, возвращается полным».

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