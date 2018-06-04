РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Таджикский режиссер получил награду на фестивале «Золотой Витязь»

CA-NEWS (TJ) - Картина таджикского режиссера Рума Шоазимова «Сон обезьяны» была отмечена на фестивале «Золотой Витязь» дипломом «За лучшую режиссерскую работу», об этом сообщил на своей странице в Facebook сам режиссер.

Картина была отмечена на кинофестивале Николая Петровича Бурляева, президента данного кинофорума. Организаторы и отборщики взяли фильм «Сон обезьяны» в программу «Дебютных и студенческих фильмов».

В целом на кинофоруме было показано более 140 конкурсных и внеконкурсных фильмов из 28 стран мира. В качестве жюри выступали заслуженный артист Украины Алексей Колесник, лауреат международных кинофестивалей и кинорежиссер Татьяна Карпова, режиссер и доктор искусствоведения Венелин Грамадски, кинорежиссер, продюсер, лауреат международных кинофестивалей Вукан Маркович.

print
  • Новый премьер Испании принял присягу, но попросил убрать Библию и крест
  • 90-летнюю этническую казашку задержали в Китае
  • В Кыргызстане погибла в ДТП «Миссис мира» Сания Шакирова
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×