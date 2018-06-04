Таджикский режиссер получил награду на фестивале «Золотой Витязь»

CA-NEWS (TJ) - Картина таджикского режиссера Рума Шоазимова «Сон обезьяны» была отмечена на фестивале «Золотой Витязь» дипломом «За лучшую режиссерскую работу», об этом сообщил на своей странице в Facebook сам режиссер.

Картина была отмечена на кинофестивале Николая Петровича Бурляева, президента данного кинофорума. Организаторы и отборщики взяли фильм «Сон обезьяны» в программу «Дебютных и студенческих фильмов».

В целом на кинофоруме было показано более 140 конкурсных и внеконкурсных фильмов из 28 стран мира. В качестве жюри выступали заслуженный артист Украины Алексей Колесник, лауреат международных кинофестивалей и кинорежиссер Татьяна Карпова, режиссер и доктор искусствоведения Венелин Грамадски, кинорежиссер, продюсер, лауреат международных кинофестивалей Вукан Маркович.