Депутат выступает против подготовки врачей в обычных университетах Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Депутат мажилиса Казахстана Дания Еспаева выступает против подготовки высших медицинских кадров в обычных университетах. Об этом сообщается в ее запросе на имя министра образования и науки Ержана Сагадиева.

По словам парламентария, на сегодняшний день разрешение на открытие медицинского факультета получил Кокшетауский педагогический университет им.Ш.Уалиханова. На рассмотрении - заявки частного университета «Болашак» из Кызыл-Орды, Петропавловского педагогического университета, Каспийского общественного университета. Медицинские факультеты планируют открывать и другие университеты.

«Такие преобразования в части подготовки кадров будут способствовать только снижению качества подготовки врачей. Более того, это не та сфера, где мы можем позволить такие неоднозначные эксперименты - слишком высока цена ошибки. Да, в международной практике есть опыт наличия медицинских факультетов в крупнейших университетах. Они создавались много веков назад и только формально называются факультетами – на самом деле это огромные медицинские центры», - отметила депутат.

Она привела в пример Германию, где в составе медицинских факультетов университетов есть институты, клиники, центры исследований. Медицинский университет Вены – самый большой медвуз Австрии – был создан как факультет Венского университета в 1365 году, но с 2004 года самостоятелен. Известные медицинские университеты Инсбрука и Граца тоже создавались в 17 и 19 веке как факультеты, но 2000 годы выделены в отдельные вузы. Медфакультет в Линце выделен в отдельный вуз в 2014 году и стал основой создания «Медицинской долины» в Австрии.

«Это означает, что в международной практике есть курс и на выделение факультетов в отдельные медвузы. У нас же качество подготовки врачей даже в специализированных медвузах не всегда отвечает ожиданиям. Как правило, медицинские вузы являются ведомственными, под патронажем Министерства здравоохранения. У них нет проблем с базой практик, преподавателями-клиницистами. Тогда как принадлежность медицинских факультетов в общих университетах, степень их интегрированности в систему здравоохранения создает массу дополнительных вопросов», - говорится в запросе.

Кроме того Д.Еспаева напомнила, что подготовка высших медицинских кадров имеет свою специфику. Согласно Болонской программе, она осуществляется по трехступенчатой модели, и для клинического направления предусмотрены бакалавриат-интернатура-резидентура, то есть диплом бакалавра, как отметила парламентарий, не дает право на клиническую практику.