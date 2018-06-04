В Петербурге похитители четыре дня держали в плену таксиста из Узбекистана, требуя выкуп

CA-NEWS (UZ) - Уроженца Узбекистана и его подоспевшего на помощь товарища четыре дня удерживали под Петербургом в надежде получить миллион. Отчаявшись дождаться всей суммы, злоумышленники отправили пленников собирать её самостоятельно и попались полиции.

Как сообщила «Фонтанка», 3 июня по подозрению в похищении 25-летнего водителя такси задержаны четверо мужчин в возрасте от 30 до 52 лет. Следователи считают, что они в предпоследний день весны заказали к дому на Лесном проспекте такси, но вместо того, чтобы воспользоваться услугой, захватили водителя. Мужчину затолкали в микроавтобус, увезли в Кудрово и потребовали полмиллиона рублей в счёт несуществующего долга.

Пленник просил выкупить себя у знакомого, но приехавшего на выручку с деньгами также заперли в автомобильных застенках, а условие свободы осталось неизменным. Брату, к которому также обратился захваченный, полмиллиона найти не удалось, зато он рассказал о случившемся полиции.

Вскоре после полудня, так и не получив целиком желаемую сумму, пленников выпустили под обещание найти и принести деньги. Однако вместо таксиста к микроавтобусу вышли полицейские. Четверо подозреваемых задержаны на двое суток.